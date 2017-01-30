П.Порошенко и А.Меркель почтили память жертв берлинского теракта

"Президент Украины с Канцлером Германии почтил память жертв берлинского теракта", - сообщил С.Цеголко

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Как сообщал УНН, 19 декабря 2016 года тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Среди погибших в теракте был Украинец.