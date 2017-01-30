П.Порошенко и А.Меркель почтили память жертв берлинского теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель почтили память жертв берлинского теракта. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент Украины с Канцлером Германии почтил память жертв берлинского теракта", - сообщил С.Цеголко
Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Как сообщал УНН, 19 декабря 2016 года тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Среди погибших в теракте был Украинец.