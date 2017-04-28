П.Порошенко: суд щодо В.Януковича треба розпочати у найкоротший термін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав розпочати судове засідання проти колишнього президента Януковича і його оточення в найкоротший термін. Про це він сказав під час зустрічі з Генеральним прокурором Юрієм Луценком та секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Під час зустрічі Глава держави подякував за блискучу роботу, як була проведена прокуратурою і проведена в суді, з повернення коштів, вкрадених колишніми високопосадовцями. "Дуже важливо, що ми нарешті не піаримо наміри, а звітуємо про результати. Результатом є зарахування до державного бюджету суми, яка дорівнює 40 млрд грн", - наголосив Президент.
Глава держави наголосив, що йдеться не лише про кошти.
"Йдеться про те, щоб злочинці, навіть якщо вони ховаються в Російській федерації, опинилися на лаві підсудних і були засуджені українським судом. Тому я прошу цей темп продовжувати і в найкоротший термін розпочати судове засідання проти колишнього президента Януковича і його зграї", - звернувся до Генерального прокурора Президент.