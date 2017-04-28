П.Порошенко: суд по В.Януковичу нужно начать в кратчайшие сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал начать судебное заседание против бывшего президента Януковича и его окружения в кратчайшие сроки. Об этом он сказал во время встречи с Генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Во время встречи Глава государства поблагодарил за блестящую работу, которая была проведена прокуратурой и проведена в суде, по возврату средств, украденных бывшими высокопоставленными чиновниками. "Очень важно, что мы наконец-то не пиарим намерения, а отчитываемся о результатах. Результатом является зачисление в государственный бюджет суммы, равной 40 млрд грн", - подчеркнул Президент.
Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о средствах.
"Речь идет о том, чтобы преступники, даже если они скрываются в Российской Федерации, оказались на скамье подсудимых и были осуждены украинским судом. Поэтому я прошу этот темп продолжать и в кратчайшие сроки начать судебное заседание против бывшего президента Януковича и его шайки", - обратился к Генеральному прокурору Президент.