П.Порошенко: суд по В.Януковичу нужно начать в кратчайшие сроки

Во время встречи Глава государства поблагодарил за блестящую работу, которая была проведена прокуратурой и проведена в суде, по возврату средств, украденных бывшими высокопоставленными чиновниками. "Очень важно, что мы наконец-то не пиарим намерения, а отчитываемся о результатах. Результатом является зачисление в государственный бюджет суммы, равной 40 млрд грн", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о средствах.

"Речь идет о том, чтобы преступники, даже если они скрываются в Российской Федерации, оказались на скамье подсудимых и были осуждены украинским судом. Поэтому я прошу этот темп продолжать и в кратчайшие сроки начать судебное заседание против бывшего президента Януковича и его шайки", - обратился к Генеральному прокурору Президент.