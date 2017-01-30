П.Порошенко спробує знайти спільні підходи з А.Меркель щодо "Північного потоку-2" і OPAL

“Сподіваюся на зміцнення енергетичної солідарності і енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною. Ми спробуємо знайти спільні підходи щодо „Північного потоку-2“ і щодо OPAL. Впевнений, що це партнерство на сьогоднішній день є багатообіцяючим”, — зазначив П.Порошенко.