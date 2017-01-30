П.Порошенко попытается найти общие подходы с А.Меркель по "Северному потоку-2" и OPAL
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко попробует сегодня в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель найти общие подходы по "Северному потоку-2" и газопроводу OPAL. Об этом он сообщил во время встречи с А.Меркель, передает УНН.
"Надеюсь на укрепление энергетической солидарности и энергетического сотрудничества между Украиной и Германией. Мы попробуем найти общие подходы по "Северному потоку-2" и по OPAL. Уверен, что это партнерство на сегодняшний день является многообещающим ", - отметил П.Порошенко.