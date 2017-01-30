П.Порошенко попытается найти общие подходы с А.Меркель по "Северному потоку-2" и OPAL

"Надеюсь на укрепление энергетической солидарности и энергетического сотрудничества между Украиной и Германией. Мы попробуем найти общие подходы по "Северному потоку-2" и по OPAL. Уверен, что это партнерство на сегодняшний день является многообещающим ", - отметил П.Порошенко.