П.Порошенко сподівається, що ЄП ухвалить рішення про запровадження “безвізу” 6 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європейський парламент прийме позитивне рішення щодо запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України на сесії 6 квітня 2017 року. Про це сказав Глава держави під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні під час робочого візиту до Мальти, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Глава держави висловив сподівання на позитивне голосування Європейським Парламентом рішення щодо запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян на найближчій пленарній сесії 6 квітня 2017 року”, — йдеться у повідомленні АПУ.
Також П.Порошенко, за інформацією прес-служби, висловив переконання у подальшій незмінній підтримці Європейським парламентом під головуванням Антоніо Таяні подальшого зближення України з Європейським Союзом, продовження курсу реформ та відновлення територіальної цілісності у контексті триваючої російської агресії.
Нагадаємо, 29-30 березня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Республіці Мальта.