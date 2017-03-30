П.Порошенко сподівається, що ЄП ухвалить рішення про запровадження “безвізу” 6 квітня

“Глава держави висловив сподівання на позитивне голосування Європейським Парламентом рішення щодо запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян на найближчій пленарній сесії 6 квітня 2017 року”, — йдеться у повідомленні АПУ.

Також П.Порошенко, за інформацією прес-служби, висловив переконання у подальшій незмінній підтримці Європейським парламентом під головуванням Антоніо Таяні подальшого зближення України з Європейським Союзом, продовження курсу реформ та відновлення територіальної цілісності у контексті триваючої російської агресії.

Нагадаємо, 29-30 березня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Республіці Мальта.