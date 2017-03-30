П.Порошенко надеется, что ЕП примет решение о введении "безвиза" 6 апреля

"Глава государства выразил надежду на положительное голосование Европейским парламентом решения о введении Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан на ближайшей пленарной сессии 6 апреля 2017", - говорится в сообщении АПУ.

Также П.Порошенко, по информации пресс-службы, выразил уверенность в дальнейшей неизменной поддержке Европейским парламентом под председательством Антонио Таяни дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом, продолжение курса реформ и восстановления территориальной целостности в контексте продолжающейся российской агрессии.

Напомним, 29-30 марта Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Мальта.