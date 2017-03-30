П.Порошенко надеется, что ЕП примет решение о введении "безвиза" 6 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56403 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106183 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163446 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120009 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118717 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105084 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107270 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155795 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко надеется, что ЕП примет решение о введении "безвиза" 6 апреля

П.Порошенко надеется, что ЕП примет решение о введении "безвиза" 6 апреля

Киев  •  УНН

 • 7623 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Европейский парламент примет положительное решение о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины на сессии 6 апреля 2017 года. Об этом сказал Глава государства во время встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни во время рабочего визита на Мальту, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Глава государства выразил надежду на положительное голосование Европейским парламентом решения о введении Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан на ближайшей пленарной сессии 6 апреля 2017", - говорится в сообщении АПУ.

Также П.Порошенко, по информации пресс-службы, выразил уверенность в дальнейшей неизменной поддержке Европейским парламентом под председательством Антонио Таяни дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом, продолжение курса реформ и восстановления территориальной целостности в контексте продолжающейся российской агрессии.

Напомним, 29-30 марта Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Мальта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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