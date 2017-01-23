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П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Естонії

П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у понеділок здійснить офіційний візит до Естонської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"23 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час візиту заплановані зустрічі Глави Української держави з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.

Також очікується зустріч Президента України з представниками української громади.

Нагадаємо, 24 січня П.Порошенко відвідає Фінляндію.

Українські Національні Новини

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