П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Естонії

"23 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час візиту заплановані зустрічі Глави Української держави з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.

Також очікується зустріч Президента України з представниками української громади.

Нагадаємо, 24 січня П.Порошенко відвідає Фінляндію.