П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у понеділок здійснить офіційний візит до Естонської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"23 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час візиту заплановані зустрічі Глави Української держави з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
Також очікується зустріч Президента України з представниками української громади.
Нагадаємо, 24 січня П.Порошенко відвідає Фінляндію.