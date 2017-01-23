П.Порошенко сегодня совершит визит в Эстонию

"23 января 2017 г. Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом прибудет в Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе визита запланированы встречи Главы Украинского государства с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Также ожидается встреча Президента Украины с представителями украинской общины.

Напомним, 24 января П.Порошенко посетит Финляндию.