П.Порошенко сегодня совершит визит в Эстонию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник с официальным визитом прибудет в Эстонскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"23 января 2017 г. Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом прибудет в Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе визита запланированы встречи Главы Украинского государства с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
Также ожидается встреча Президента Украины с представителями украинской общины.
Напомним, 24 января П.Порошенко посетит Финляндию.