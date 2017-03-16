П.Порошенко щодо позову до суду ООН: маємо притягнути РФ до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі. На цьому він наголосив під час зустрічі з керівництвом української делегації на слуханнях у суді в Гаазі, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“У Міжнародному Суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч в результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто поставляв танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, збивали МН-17”, — зазначив Глава держави під час зустрічі з керівництвом української делегації на слуханнях у суді в Гаазі, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, Міністром юстиції Павлом Петренком, Генеральним прокурором Юрієм Луценком та Головою СБУ Василем Грицаком.
Глава держави подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців Генштабу, Міноборони із підготовки позову України.
“На жаль, ця справа не скора і це займе навіть не місяці, а роки, але ми чекаємо, що будуть прийняті відповідні заходи, які дозволять принаймні унеможливити нове постачання зброї, терористів”, — зазначив Президент. Глава держави підкреслив, що Україна вимагає зобов’язати Росію закрити неконтрольовану ділянку кордону та припинити усі поставки зброї, техніки, грошей терористам на Донбас, а також підготовку на території РФ та постачання в Україну бойовиків, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення. Українська сторона наполягає на припиненні окупантами утисків українців та кримськотатарського народу в Криму, а також зупинити зникнення кримських татар та розслідувати справи, відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та припинити дію встановлених обмежень щодо отримання в Криму освіти українською мовою.
“Я — реаліст і не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити з того, що на нас лежить відповідальність на об’єднанні зусиль всього світу, щоб переконливо довести і притягнути Росію до відповідальності”, — наголосив Глава держави.
Раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що наступним етапом у Гаазі буде кримінальний суд над В.Путіним та його оточенням.
Нагадаємо, 6 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочав попередні слухання щодо позову України до РФ, поданого МЗС України 16 січня 2017 року.
Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Також нагадаємо, у МЗС Росії заявили, що РФ має намір використовувати доступні засоби правового захисту у зв’язку з позовом України до Міжнародного суду ООН.