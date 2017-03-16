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П.Порошенко щодо позову до суду ООН: маємо притягнути РФ до відповідальності

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі. На цьому він наголосив під час зустрічі з керівництвом української делегації на слуханнях у суді в Гаазі, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“У Міжнародному Суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч в результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто поставляв танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, збивали МН-17”, — зазначив Глава держави під час зустрічі з керівництвом української делегації на слуханнях у суді в Гаазі, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, Міністром юстиції Павлом Петренком, Генеральним прокурором Юрієм Луценком та Головою СБУ Василем Грицаком.

Глава держави подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців Генштабу, Міноборони із підготовки позову України.

“На жаль, ця справа не скора і це займе навіть не місяці, а роки, але ми чекаємо, що будуть прийняті відповідні заходи, які дозволять принаймні унеможливити нове постачання зброї, терористів”, — зазначив Президент. Глава держави підкреслив, що Україна вимагає зобов’язати Росію закрити неконтрольовану ділянку кордону та припинити усі поставки зброї, техніки, грошей терористам на Донбас, а також підготовку на території РФ та постачання в Україну бойовиків, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення. Українська сторона наполягає на припиненні окупантами утисків українців та кримськотатарського народу в Криму, а також зупинити зникнення кримських татар та розслідувати справи, відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та припинити дію встановлених обмежень щодо отримання в Криму освіти українською мовою.

“Я — реаліст і не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити з того, що на нас лежить відповідальність на об’єднанні зусиль всього світу, щоб переконливо довести і притягнути Росію до відповідальності”, — наголосив Глава держави.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що наступним етапом у Гаазі буде кримінальний суд над В.Путіним та його оточенням.

Нагадаємо, 6 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочав попередні слухання щодо позову України до РФ, поданого МЗС України 16 січня 2017 року.

Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Також нагадаємо, у МЗС Росії заявили, що РФ має намір використовувати доступні засоби правового захисту у зв’язку з позовом України до Міжнародного суду ООН.

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