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П.Порошенко по иску в суд ООН: должны привлечь РФ к ответственности

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что иск в Международный суд ООН стал первым шагом Украины для привлечения к ответственности России за преступления, которые были совершены против украинских граждан в аннексированом Крыму и на Донбассе. Об этом он заявил во время встречи с руководством украинской делегации на слушаниях в суде в Гааге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"В Международном Суде ООН вся наша команда борется за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти тысяч в результате террористических атак на украинском Донбассе; кто поставлял танки, современную артиллерию, системы залпового огня, бронированные машины, боеприпасы, ракеты, которыми обстреливали Авдеевку, Краматорск, Мариуполь, гражданский автобус в Волновахе, сбивали МН-17", - отметил Глава государства во время встречи с руководством украинской делегации на слушаниях в суде в Гааге, Министром иностранных дел Павел Климкин, Министром юстиции Павлом Петренко, Генеральным прокурором Юрием Луценко и Председателем СБУ Василий Грицаком.

Глава государства поблагодарил за многомесячную работу лучших юристов из МИД, Минюста, Генпрокуратуры и специалистов Генштаба, Минобороны по подготовке иска Украины.

"К сожалению, это дело не скорое и это займет даже не месяцы, а годы, но мы ожидаем, что будут приняты соответствующие меры, которые позволят по крайней мере исключить новые поставки оружия террористам", - отметил Президент. Глава государства подчеркнул, что Украина требует обязать Россию закрыть неконтролируемый участок границы и прекратить все поставки оружия, техники, денег террористам на Донбасс, а также подготовку на территории РФ и поставки в Украину боевиков, участвующих в террористических актах против мирного населения. Украинская сторона настаивает на прекращении оккупантами притеснений украинцев и крымско-татарского народа в Крыму, а также остановить исчезновение крымских татар и расследовать дела, восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить действие установленных ограничений по получению в Крыму образования на украинском языке.

"Я - реалист и не имею никаких иллюзий относительно позиции России и ее возможных шагов. Но мы должны исходить из того, что на нас лежит ответственность за объединение усилий всего мира, чтобы убедительно доказать и привлечь Россию к ответственности", - подчеркнул Глава государства.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что следующим этапом в Гааге уголовный суд над Путиным и его окружением.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины в РФ, представленного МИД Украины 16 января 2017.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также напомним, в МИД России заявили, что РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты в связи с иском Украины в Международный суд ООН.

Украинские Национальные Новости

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