П.Порошенко розповів про найбільші досягнення України за 2,5 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Набільшими досягненнями України за 2,5 роки було створення з "нуля" власної армії та створення міжнародної коаліції. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час виступу в Київській обласній державній адміністрації, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми можемо підводити перші підсумки реформ. За два з половиною роки нам вдалося не лише побудувати одну з найбільш ефективних на європейському континенті Збройні сили України, створити з нуля власну армію. Друга позиція – ми створили міжнародну коаліцію, яка на сьогодні міцно забезпечує ізоляцію агресора і повну підтримку України. Але ми не можемо тішитися лише цими двома напрямками", - сказав він.