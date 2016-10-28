П.Порошенко рассказал о самых больших достижениях Украины за 2,5 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Самыми большими достижениями Украины за 2,5 года было создание "с нуля" собственной армии и создание международной коалиции. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления в Киевской областной государственной администрации, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы можем подводить первые итоги реформ. За два с половиной года нам удалось не только построить одну из самых эффективных на европейском континенте Вооруженные силы Украины, создать с нуля собственную армию. Вторая позиция - мы создали международную коалицию, которая сегодня прочно обеспечивает изоляцию агрессора и полную поддержку Украины. Но мы не можем радоваться только этими двумя направлениями ", - сказал он.