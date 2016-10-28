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15 марта, 19:03 • 116347 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170208 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140208 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132483 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114036 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106189 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101962 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136651 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132549 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127900 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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П.Порошенко рассказал о самых больших достижениях Украины за 2,5 года

П.Порошенко рассказал о самых больших достижениях Украины за 2,5 года

Киев • УНН

 • 8152 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Самыми большими достижениями Украины за 2,5 года было создание "с нуля" собственной армии и создание международной коалиции. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления в Киевской областной государственной администрации, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы можем подводить первые итоги реформ. За два с половиной года нам удалось не только построить одну из самых эффективных на европейском континенте Вооруженные силы Украины, создать с нуля собственную армию. Вторая позиция - мы создали международную коалицию, которая сегодня прочно обеспечивает изоляцию агрессора и полную поддержку Украины. Но мы не можем радоваться только этими двумя направлениями ", - сказал он.

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