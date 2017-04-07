П.Порошенко розпорядився призначити гранти для підтримки молодих вчених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Петро порошенко зустрівся з молодими українськими вченими і підписав розпорядження “Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік”. Про це повідомили у прес-службі глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном та молодими вченими. Глава держави підписав розпорядження “Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік”, — йдеться у повідомленні.
Також у прес-службі наголосили, що глава держави переконаний, що молоді українські вчені будуть представниками України в майбутній Європі. Він також наголосив на важливості державної підтримки молодих вчених.
“На мою думку, це важливе заохочення активної участі молодих вчених у реалізації державної політики і впевнений в тому, що майбутнє країни у ваших руках. І ваш розум поведе країну далі в Європу”, — звернувся Петро Порошенко до присутніх на зустрічі.
Нагадаємо, 22 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив проект Розпорядження Президента України, що передбачає надання грантів 54 молодим українським вченим на загальну суму 3 млн 540 тис. грн.