П.Порошенко распорядился назначить гранты для поддержки молодых ученых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с молодыми украинскими учеными и подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.
"Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными. Глава государства подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что глава государства убежден, что молодые украинские ученые будут представителями Украины в будущей Европе. Он также отметил важность государственной поддержки молодых ученых.
"По моему мнению, это важное поощрение активного участия молодых ученых в реализации государственной политики и уверен в том, что будущее страны в ваших руках. И ваш ум поведет страну дальше в Европу", - обратился Петр Порошенко к присутствующим на встрече.
Напомним, 22 марта Кабинет министров Украины принял проект Распоряжения Президента Украины, предусматривающий предоставление грантов 54 молодым украинским ученым на общую сумму 3 млн 540 тыс. грн.