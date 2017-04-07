П.Порошенко распорядился назначить гранты для поддержки молодых ученых

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56331 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106164 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163422 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119992 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118705 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113736 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105082 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107268 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155784 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
П.Порошенко распорядился назначить гранты для поддержки молодых ученых

П.Порошенко распорядился назначить гранты для поддержки молодых ученых

Киев  •  УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с молодыми украинскими учеными и подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

"Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными. Глава государства подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что глава государства убежден, что молодые украинские ученые будут представителями Украины в будущей Европе. Он также отметил важность государственной поддержки молодых ученых.

"По моему мнению, это важное поощрение активного участия молодых ученых в реализации государственной политики и уверен в том, что будущее страны в ваших руках. И ваш ум поведет страну дальше в Европу", - обратился Петр Порошенко к присутствующим на встрече.

Напомним, 22 марта Кабинет министров Украины принял проект Распоряжения Президента Украины, предусматривающий предоставление грантов 54 молодым украинским ученым на общую сумму 3 млн 540 тыс. грн.

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