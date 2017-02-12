П.Порошенко розпочав зустріч з президентом Словенії Б.Пахором
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, передає УНН.
Варто зазначити Б.Пахор прибув до Адміністрації Президента України, де його зустрів П.Порошенко.
Нагадаємо Президент Словенії Борут Пахор перебуває в Україні з офіційним візитом.
Як повідомляв УНН, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.