П.Порошенко начал встречу с президентом Словении Б.Пахором

Стоит отметить Б.Пахор прибыл в Администрацию Президента Украины, где его встретил П.Порошенко.

Напомним, Президент Словении Борут Пахор находится в Украине с официальным визитом.

Как сообщал УНН, Украина и Словения договорились реализовать проекты по разминированию и защите гражданского населения на Донбассе . Такого согласия достигли президент Петр Порошенко и словенский премьер-министр Миро Церар.