П.Порошенко начал встречу с президентом Словении Б.Пахором
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Республики Словения Борутом Пахором, передает УНН.
Стоит отметить Б.Пахор прибыл в Администрацию Президента Украины, где его встретил П.Порошенко.
Напомним, Президент Словении Борут Пахор находится в Украине с официальным визитом.
Как сообщал УНН, Украина и Словения договорились реализовать проекты по разминированию и защите гражданского населения на Донбассе . Такого согласия достигли президент Петр Порошенко и словенский премьер-министр Миро Церар.