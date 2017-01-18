П.Порошенко розпочав переговори з президентом Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі розпочав переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент України проводить переговори з Президентом Азербайджану", - написав він.
Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в Давосі долучилася до переговорів президента Петра Порошенка з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.