П.Порошенко начал переговоры с президентом Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе начал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент Украины проводит переговоры с Президентом Азербайджана", - написал он.
Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Давосе присоединилась к переговорам президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.