П.Порошенко начал переговоры с президентом Азербайджана

"Президент Украины проводит переговоры с Президентом Азербайджана", - написал он.

Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Давосе присоединилась к переговорам президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.