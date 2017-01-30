П.Порошенко розпочав переговори з А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочали переговори. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Президент проводить переговори з Канцлером Німеччини”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко спробує сьогодні у розмові з канцером Німеччини Ангелою Меркель знайти спільні підходи щодо “Північного потоку—2” і газогону OPAL.
Нагадаємо, також сьогодні на переговорах Президент України Петро Порошенко обговорить із канцлером ФРН Ангелою Меркель дорожню карту щодо виконання мінських угод.
Крім того, на зустрічі буде обговорень реалізацію домовленостей України з ЄС. Зокрема, йдеться про завершення ратифікацію угоди про асоціацію Україна ЄС та завершення надання Україні “безвізу”.
Зазначимо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Президент проводить переговори з Канцлером Німеччини pic.twitter.com/TrzMOrFkqy— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.