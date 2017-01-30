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П.Порошенко начал переговоры с А.Меркель

П.Порошенко начал переговоры с А.Меркель

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Президент проводит переговоры с канцлером Германии", - написал С.Цеголко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко попробует сегодня в беседе с канцер Германии Ангелой Меркель найти общие подходы по "Северному потоку-2" и газопроводу OPAL.

Напомним, также сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.

Кроме того, на встрече будет обсуждение реализации договоренностей Украины с ЕС. В частности, речь идет о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и завершении предоставления Украине "безвиза".

Отметим, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Президент проводит переговоры с канцлером Германии pic.twitter.com/TrzMOrFkqy

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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