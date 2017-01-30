П.Порошенко начал переговоры с А.Меркель

"Президент проводит переговоры с канцлером Германии", - написал С.Цеголко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко попробует сегодня в беседе с канцер Германии Ангелой Меркель найти общие подходы по "Северному потоку-2" и газопроводу OPAL.

Напомним, также сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.

Кроме того, на встрече будет обсуждение реализации договоренностей Украины с ЕС. В частности, речь идет о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и завершении предоставления Украине "безвиза".

Отметим, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Президент проводит переговоры с канцлером Германии pic.twitter.com/TrzMOrFkqy