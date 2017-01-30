П.Порошенко начал переговоры с А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президент проводит переговоры с канцлером Германии", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко попробует сегодня в беседе с канцер Германии Ангелой Меркель найти общие подходы по "Северному потоку-2" и газопроводу OPAL.
Напомним, также сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений.
Кроме того, на встрече будет обсуждение реализации договоренностей Украины с ЕС. В частности, речь идет о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и завершении предоставления Украине "безвиза".
Отметим, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Президент проводит переговоры с канцлером Германии pic.twitter.com/TrzMOrFkqy- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.