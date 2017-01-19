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П.Порошенко: російські кібератаки - кібервійна проти всього світу

П.Порошенко: російські кібератаки - кібервійна проти всього світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає, що необхідно створити світову систему протидії кіберзагрозі з боку Москви. Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

“Кібератаки з боку Росії — це глобальна кібервійна Росії проти всього світу, цьому є безліч доказів. Це глобальна небезпека, і світ повинен бути разом у протидії їй,” — сказав П.Порошенко, відповідаючи на питання про атаки російських хакерів на українські підприємства і відомства.

Він вважає, що варто поставити знак рівності між військовою загрозою з боку Кремля, російською пропагандою і атаками хакерів, за якими стоїть Росія. Все це, за словами П.Порошенка, — елементи гібридної війни, яку Росія веде по всьому світу, включаючи Німеччину і Сполучені Штати.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з колишнім Президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем у Давосі. Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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