П.Порошенко: російські кібератаки - кібервійна проти всього світу

“Кібератаки з боку Росії — це глобальна кібервійна Росії проти всього світу, цьому є безліч доказів. Це глобальна небезпека, і світ повинен бути разом у протидії їй,” — сказав П.Порошенко, відповідаючи на питання про атаки російських хакерів на українські підприємства і відомства.

Він вважає, що варто поставити знак рівності між військовою загрозою з боку Кремля, російською пропагандою і атаками хакерів, за якими стоїть Росія. Все це, за словами П.Порошенка, — елементи гібридної війни, яку Росія веде по всьому світу, включаючи Німеччину і Сполучені Штати.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з колишнім Президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем у Давосі. Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.