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П.Порошенко: российские кибератаки - кибервойна против всего мира

П.Порошенко: российские кибератаки - кибервойна против всего мира

Киев • УНН

 • 8894 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо создать мировую систему противодействия киберугрозы со стороны Москвы. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

"Кибератаки со стороны России - это глобальная кибервойна России против всего мира, этому есть множество доказательств. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии ей ", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос о атаки российских хакеров на украинские предприятия и ведомства.

Он считает, что стоит поставить знак равенства между военной угрозой со стороны Кремля, российской пропагандой и хакерскими атаками, за которыми стоит Россия. Все это, по словам П.Порошенко, - элементы гибридной войны, которую Россия ведет по всему миру, включая Германию и Соединенные Штаты.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с бывшим Президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем в Давосе. Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введение безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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