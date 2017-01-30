П.Порошенко: ріст експорту з ФРН до України має компенсувати вплив санкцій на німецький бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зростання майже на 20% експорту з Німеччини до України має компенсувати для німецьких компаній негативний вплив від санкцій проти РФ. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
"У мене відбулася зустріч з представниками німецьких компаній. Мені було приємно почути їх оцінку суттєвого покращення інвестиційного клімату в Україні, задоволення тим, що різко зростає обсяг нашої співпраці, обсяг нашої співпраці, обсяг прямих німецьких інвестицій в українську економіку. Експорт німецький і імпорт український, який, як сказала вже пані канцлер, склав зростання майже 20% і це суттєва компенсація тих позицій по санкціях німецькому бізнесу і мені приємно констатувати що німецькі підприємці відчувають себе як вдома", - розповів він.
Нагадаємо, А.Меркель заявила, що експорт ФРН до України зріс на 17% за три квартали 2016 року.