П.Порошенко: рост экспорта из ФРГ в Украину должен компенсировать влияние санкций на немецкий бизнес

"У меня состоялась встреча с представителями немецких компаний. Мне было приятно услышать их оценку существенного улучшения инвестиционного климата в Украине, удовлетворение тем, что резко возрастает объем нашего сотрудничества, объем прямых немецких инвестиций в украинскую экономику. Экспорт немецкий и импорт украинский, который, как сказала уже госпожа канцлер, показал рост почти на 20% и это существенная компенсация тех позиций по санкциям немецкому бизнесу и мне приятно констатировать, что немецкие предприниматели чувствуют себя как дома", - рассказал он.

Напомним, А.Меркель заявила, что экспорт ФРГ в Украину вырос на 17% за три квартала 2016 года.