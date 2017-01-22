П.Порошенко разом з дружиною вшанував пам’ять С.Нігояна та М.Жизневського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною вшанував пам’ять Сергія Нігояна та Михайла Жизневського, а також усіх Героїв Небесної Сотні, передає УНН з посиланням на Twitter Глави держави.
"Разом з Мариною вшанували пам’ять Сергія Нігояна та Михайла Жизневського, а також усіх Героїв Небесної Сотні", - написав П.Порошенко.
Нагадаємо, в ці дні саме рік тому на Майдані в Києві відбулись перші вбивства активістів Революції Гідності, котрі стали першими Героями Небесної сотні.
Сергій Нігоян – 20-ти річний вірменин з Дніпропетровщини, який був охоронцем Євромайдану в Києві, вбитий під час подій біля стадіону "Динамо" 22 січня; Сергій Жизневський – білоруський активіст Євромайдану та журналіст, член Самооборони Майдану, загинув також 22 січня на вул. Грушевського у Києві.
Як повідомляв УНН, музей-меморіал героям Революції Гідності побудують на Алеї Небесної Сотні.