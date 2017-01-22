П.Порошенко вместе с женой почтили память С.Нигояна и М.Жизневского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтил память Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни, передает УНН со ссылкой на Twitter Главы государства.
"Вместе с Мариной почтили память Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, а также всех Героев Небесной Сотни", - написал П.Порошенко.
Напомним, в эти дни в 2014 году на Майдане в Киеве состоялись первые убийства активистов Революции Достоинства, которые стали первыми Героями Небесной сотни.
Сергей Нигоян - 20-летний армянин из Днепропетровской области, который был охранником Евромайдана в Киеве, убитый во время событий возле стадиона "Динамо" 22 января; Сергей Жизневский - белорусский активист Евромайдана и журналист, член Самообороны Майдана, погиб также 22 января на ул. Грушевского в Киеве.
Как сообщал УНН, музей-мемориал героям Революции Достоинства построят на Аллее Небесной Сотни.