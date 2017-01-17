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П.Порошенко проводить переговори з головою Китаю С.Цзіньпіном

П.Порошенко проводить переговори з головою Китаю С.Цзіньпіном

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Президент проводить переговори з Головою Китаю Сі Цзіньпіном”, — написав С.Цеголко.

Нагадаємо, 17 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Очікується, що П.Порошенко виступить із промовою під час сесії “Рух на Схід: посилення європейського сусідства”, візьме участь у засіданні світових економічних лідерів “Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі” та дебатах “Новий договір для Європи”.

Під час роботи форуму Президент України також планує проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

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