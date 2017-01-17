П.Порошенко проводит переговоры с главой Китая С.Цзиньпином
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президент проводит переговоры с главой Китая Си Цзиньпином", - написал С.Цеголко.
Напомним, 17 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Ожидается, что П.Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".
Во время работы форума Президент Украины также планирует проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.