П.Порошенко проводить переговори з директором МВФ К.Лагард
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у Давосі проводить переговори з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Про це у twitter написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Тривають переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду",- написав С.Цеголко.
Нагадаємо, П.Порошенко 19 січня проведе низку зустрічей з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій, серед яких зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, Генеральним Секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі тощо.
Також Президент України візьме участь у неформальному засіданні світових економічних лідерів (IGWEL) на тему: “Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі” та в інтерактивній сесії на тему: “Новий договір для Європи”.