П.Порошенко проводить переговори з директором МВФ К.Лагард

"Тривають переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду",- написав С.Цеголко.

Нагадаємо, П.Порошенко 19 січня проведе низку зустрічей з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій, серед яких зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, Генеральним Секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі тощо.

Також Президент України візьме участь у неформальному засіданні світових економічних лідерів (IGWEL) на тему: “Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі” та в інтерактивній сесії на тему: “Новий договір для Європи”.