П.Порошенко проводит переговоры с директором МВФ К.Лагард

"Ведутся переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда", - написал С.Цеголко.

Напомним, П.Порошенко 19 января проведёт ряд встреч с лидерами государств и руководителями международных организаций, среди которых встреча с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерреша, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и т.д.

Также Президент Украины примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему: "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в интерактивной сессии на тему: "Новый договор для Европы".