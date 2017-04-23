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П.Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США

П.Порошенко провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким американського представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загиблого внаслідок сьогоднішнього підриву патруля на окупованій території, а також засудив усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ”, — йдеться в повідомленні.

Також Президент України запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

“Співрозмовники обговорили підсумки телефонної розмови у Норманському форматі 18 квітня та результати американо-російських переговорів у Москві 12 квітня”, — зазначили у прес-службі.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду та непохитну позицію США на підтримку нашої держави на засадах принципу “нічого про Україну без України”.

Сторони висловили занепокоєння у зв’язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.

Також зазначено, що Глава держави закликав до збереження єдиного міжнародного фронту в політиці санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Було обговорено питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США та графік двосторонніх контактів, у тому числі на найвищому рівні.

Як повідомляв УНН, сьогодні 23 квітня, близько 10.17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, територія ОРЛО, ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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