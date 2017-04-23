П.Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28212 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93006 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147881 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113232 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114448 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111265 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103348 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103331 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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П.Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США

П.Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США

Киев  •  УНН

 • 13913 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

"Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в норманнской формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля", - отметили в пресс-службе.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства на основе принципа "ничего об Украине без Украины".

Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их безопасных элементов.

Также указано, что Глава государства призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении к Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

Как сообщал УНН, сегодня 23 апреля, около 10.17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территории Орлоя, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .

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