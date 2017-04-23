П.Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США

"Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

"Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в норманнской формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля", - отметили в пресс-службе.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства на основе принципа "ничего об Украине без Украины".

Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их безопасных элементов.

Также указано, что Глава государства призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении к Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

Как сообщал УНН, сегодня 23 апреля, около 10.17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территории Орлоя, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .