П.Порошенко про підготовку зустрічі із Д.Трампом: переговори йдуть інтенсивно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав інтенсивними переговори щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Інтенсивно. Можу сказати, що українсько-американські відносини мають фантастичну динаміку”, — сказав П.Порошенко, відповідаючи на запитання, як просуваються переговори щодо його зустрічі з президентом США Д.Трампом.
Він додав, що між також інтенсивне співробітництво відбувається й між закордонними відомствами України і США.
“Впевнений у тому, що ситуація для України в американському істеблішменті, в Білому домі, в Держдепі змінюється на краще і я дуже тішуся цьому, бо приходить більше розуміння, більше готовності рішуче діяти на захист свободи і демократії. Я впевнений в тому, що Росія дуже розчарована (відносинами України і США — ред.)”, — сказав П.Порошенко.
Раніше заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв повідомив, що важливо, аби Д.Трамп спершу зустрівся із П.Порошенком, а не з В.Путіним.