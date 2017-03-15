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П.Порошенко о подготовке встречи с Д.Трампом: переговоры идут интенсивно

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал интенсивными переговоры по его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает УНН.

"Интенсивно. Могу сказать, что украинско-американские отношения имеют фантастическую динамику", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос, как продвигаются переговоры по его встрече с президентом США Д.Трампом.

Он добавил, что также интенсивное сотрудничество происходит и между зарубежными ведомствами Украины и США.

"Уверен в том, что ситуация для Украины в американском истеблишменте, в Белом доме, в Госдепе меняется к лучшему и я очень рад этому, потому что приходит большее понимание, больше готовности решительно действовать в защиту свободы и демократии. Я уверен в том, что Россия очень разочарована (отношениями Украины и США - ред.)", - сказал П.Порошенко.

Ранее заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сообщил, что важно, чтобы Д.Трамп сначала встретился с П.Порошенко, а не с В.Путиным.

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