П.Порошенко призначив Д.Ярмака уповноваженим з контролю за СБУ

“Президент Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака своїм уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України,” — йдеться в документі.

Відповідний указ був розміщений на сайті глави держави 24 квітня.

Як відомо, до липня 2016 року Д.Ярмак обіймав посаду начальника управління СБУ в Херсонській області.