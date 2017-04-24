П.Порошенко призначив Д.Ярмака уповноваженим з контролю за СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака своїм уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, передає УНН з посиланням на офіційне представництво Президента України.
“Президент Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака своїм уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України,” — йдеться в документі.
Відповідний указ був розміщений на сайті глави держави 24 квітня.
Як відомо, до липня 2016 року Д.Ярмак обіймав посаду начальника управління СБУ в Херсонській області.