П.Порошенко назначил Д.Ярмака уполномоченным по контролю за СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на официальное представительство Президента Украины.
"Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины," - говорится в документе.
Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства 24 апреля.
Как известно, в июле 2016 Д.Ярмак занимал должность начальника управления СБУ в Херсонской области.