П.Порошенко назначил Д.Ярмака уполномоченным по контролю за СБУ

"Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Ярмака своим уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины," - говорится в документе.

Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства 24 апреля.

Как известно, в июле 2016 Д.Ярмак занимал должность начальника управления СБУ в Херсонской области.