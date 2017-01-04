П.Порошенко привітав з Новим роком українських політв'язнів у РФ та окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав із Новим роком українських політв’язнів в Росії та окупованому Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють організатори новорічного марафону з написання листів українським політв’язням "ЕвромайданSOS", передає УНН.
“І сьогодні, коли Ви відірвані від сім’ї та близьких, хотів би, щоб Ви вступили в Новий рік з міцною вірою у силу єдності, яка не знає кордонів та перепон. Ваші співгромадяни – морально з Вами, поруч. За вас переживає вся країна” – зазначив у листі П.Порошенко.
Повідомляється, що листи для політв’язнів, які перебувають у Росії, були надіслані офіційним шляхом до Посольства України в Російській Федерації, а для кримчан були передані волонтерам Євромайдану SOS, які своїми каналами передадуть їх адресатам.
Як повідомляв УНН, щонайменше 17 українських політв'язнів утримують на території РФ.