П.Порошенко привітав з Новим роком українських політв'язнів у РФ та окупованому Криму

“І сьогодні, коли Ви відірвані від сім’ї та близьких, хотів би, щоб Ви вступили в Новий рік з міцною вірою у силу єдності, яка не знає кордонів та перепон. Ваші співгромадяни – морально з Вами, поруч. За вас переживає вся країна” – зазначив у листі П.Порошенко.

Повідомляється, що листи для політв’язнів, які перебувають у Росії, були надіслані офіційним шляхом до Посольства України в Російській Федерації, а для кримчан були передані волонтерам Євромайдану SOS, які своїми каналами передадуть їх адресатам.

Як повідомляв УНН, щонайменше 17 українських політв'язнів утримують на території РФ.