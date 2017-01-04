П.Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщают организаторы новогоднего марафона по написанию писем украинским политзаключенным "ЕвромайданSOS", передает УНН.
"И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград. Ваши сограждане - морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна", - отметил в письме П.Порошенко.
Сообщается, что письма для политзаключенных, находящихся в России, были направлены официальным путем в посольство Украины в Российской Федерации, а для крымчан были переданы волонтерам Евромайдан SOS, которые по своим каналам передадут их адресатам.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 17 украинских политзаключенных удерживают на территории РФ.