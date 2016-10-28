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П.Порошенко привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників

П.Порошенко привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників

Київ • УНН

 • 10291 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.

“Звитяжна битва за Україну, що тривала довгі 22 місяці, стала вирішальним чинником розгрому військ гітлерівської Німеччини і її союзників. Від Дніпра до Ельби, від Києва до Відня, Праги та Берліну пролягли бойові шляхи фронтів, які увійшли в історію, гордо іменуючись „Українські“. Звичайно, там воювали не тільки українці. І, звичайно, українці воювали й на інших фронтах Другої світової війни. Це вони брали участь у вигнанні нацистів із Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії, Югославії, Австрії, Чехословаччини, штурмували Рейхстаг”, — зазначив П.Порошенко.

Президент наголосив, що ціна цієї перемоги була страшною.

“Під час усіх наступальних операцій на території України обірвалося життя трьох мільйонів воїнів. Так, лише у бою за містечко Мілове на Луганщині, звідки, власне, й почалося вигнання нацистів з української землі, полягли 1066 бійців”, — зазначив він.

Президент відзначив, що ми маємо пам’ятати усіх, хто загинув у ті трагічні роки, та наголосив, що зараз ми зіткнулися з новою трагічною реальністю, коли “українцям доводиться збройно захищати свою країну, протистояти агресору, що цинічно наважився на насильницьке перекроювання кордонів”.

“Завдяки національній єдності, солідарності міжнародного співтовариства, патріотизму українських солдатів та офіцерів, добровольців та волонтерів, усього суспільства вдалося створити сильне військо і зупинити російську агресію. Нові Збройні Сили України продемонстрували усьому світові боєздатність, військову майстерність та високі людські якості військовослужбовців, довели, що є гідними спадкоємцями і продовжувачами ратної слави переможців нацизму”, — сказав він.

Глава держави подякував “усім ветеранам Другої світової війни, учасникам визвольної боротьби, сучасним героям за самовідданість і любов до Батьківщини”.

“Переконаний, що український народ, який по праву пишається вами та вашими подвигами, переможе”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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