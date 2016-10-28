П.Порошенко поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Победоносная битва за Украину, которая длилась долгие 22 месяца, стала решающим фактором разгрома войск гитлеровской Германии и ее союзников. От Днепра до Эльбы, от Киева до Вены, Праги и Берлина пролегли боевые пути фронтов, которые вошли в историю, гордо именуясь "Украинские". Конечно, там воевали не только украинцы. И, конечно, украинцы воевали и на других фронтах Второй мировой войны. Это они участвовали в изгнании нацистов из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Австрии, Чехословакии, штурмовали Рейхстаг", - отметил П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что цена этой победы была страшной.
"Во время всех наступательных операций на территории Украины оборвалась жизнь трех миллионов воинов. Так, только в бою за городок Меловое в Луганской области, откуда, собственно, и началось изгнание нацистов с украинской земли, погибли 1066 бойцов", - отметил он.
Президент отметил, что мы должны помнить всех, кто погиб в те трагические годы, и подчеркнул, что сейчас мы столкнулись с новой трагической реальностью, когда "украинцам приходится оружием защищать свою страну, противостоять агрессору, который цинично решился на насильственное изменение границ".
"Благодаря национальному единству, солидарности международного сообщества, патриотизму украинских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров, всего общества удалось создать сильное войско и остановить российскую агрессию. Новые Вооруженные Силы Украины продемонстрировали всему миру боеспособность, воинское мастерство и высокие человеческие качества военнослужащих, доказали, что являются достойными наследниками и продолжателями ратной славы победителей нацизма", - сказал он.
Глава государства поблагодарил "всех ветеранов Второй мировой войны, участников освободительной борьбы, современных героев за самоотверженность и любовь к Родине".
"Убежден, что украинский народ, который по праву гордится вами и вашими подвигами, победит", - отметил он.