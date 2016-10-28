П.Порошенко поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков

"Победоносная битва за Украину, которая длилась долгие 22 месяца, стала решающим фактором разгрома войск гитлеровской Германии и ее союзников. От Днепра до Эльбы, от Киева до Вены, Праги и Берлина пролегли боевые пути фронтов, которые вошли в историю, гордо именуясь "Украинские". Конечно, там воевали не только украинцы. И, конечно, украинцы воевали и на других фронтах Второй мировой войны. Это они участвовали в изгнании нацистов из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Австрии, Чехословакии, штурмовали Рейхстаг", - отметил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что цена этой победы была страшной.

"Во время всех наступательных операций на территории Украины оборвалась жизнь трех миллионов воинов. Так, только в бою за городок Меловое в Луганской области, откуда, собственно, и началось изгнание нацистов с украинской земли, погибли 1066 бойцов", - отметил он.

Президент отметил, что мы должны помнить всех, кто погиб в те трагические годы, и подчеркнул, что сейчас мы столкнулись с новой трагической реальностью, когда "украинцам приходится оружием защищать свою страну, противостоять агрессору, который цинично решился на насильственное изменение границ".

"Благодаря национальному единству, солидарности международного сообщества, патриотизму украинских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров, всего общества удалось создать сильное войско и остановить российскую агрессию. Новые Вооруженные Силы Украины продемонстрировали всему миру боеспособность, воинское мастерство и высокие человеческие качества военнослужащих, доказали, что являются достойными наследниками и продолжателями ратной славы победителей нацизма", - сказал он.

Глава государства поблагодарил "всех ветеранов Второй мировой войны, участников освободительной борьбы, современных героев за самоотверженность и любовь к Родине".

"Убежден, что украинский народ, который по праву гордится вами и вашими подвигами, победит", - отметил он.