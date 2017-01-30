П.Порошенко привітав нового голову МЗС Німеччини з призначенням на посаду

“Президент України Петро Порошенко привітав Зігмара Габріеля з призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства Німеччини”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зігмар Габріель був призначений на посаду голови МЗС Німеччини 27 січня.

Як повідомляв УНН, 30 січня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.