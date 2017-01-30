П.Порошенко поздравил нового главу МИД Германии с назначением на должность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил новоназначенного председателя Синистерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль с назначением на должность, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Германии", - говорится в сообщении.
Напомним, Зигмар Габриэль был назначен на должность главы МИД Германии 27 января.
Как сообщал УНН, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.