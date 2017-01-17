П.Порошенко прибув до Швейцарії для участі в Давоському форумі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Президент України прибув до Швейцарії, де візьме участь у 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в місті Давос", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що Глава держави виступить із промовою під час сесії "Рух на Схід: посилення європейського сусідства", візьме участь у засіданні світових економічних лідерів "Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі" та дебатах "Новий договір для Європи".
Під час роботи форуму, як очікується, Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.
Нагадаємо, П.Порошенко не братиме участь в Українському сніданку, організованому Віктором Пінчуком.