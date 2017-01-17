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П.Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме

П.Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме

Киев • УНН

 • 7922 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Украины прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос", - говорится в сообщении.

Также указано, что Глава государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

Во время работы форума, как ожидается, Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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