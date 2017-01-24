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П.Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію в питаннях звільнення заручників

П.Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію в питаннях звільнення заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Фінляндії Саулі Нііністьо з проханням посилити тиск на Росію в питаннях звільнення українських заручників з окупованих територій та з РФ. Про це П.Порошенко заявив на брифінгу за підсумками зустрічі в Гельсінкі, передає УНН.

"Ми обговорили брутальне порушення прав людини на Донбасі та в окупованому Криму і звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону в питаннях звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць," – заявив він.

Яку повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та твердої позиції збереження санкцій проти РФ.

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