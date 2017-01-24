П.Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію в питаннях звільнення заручників

"Ми обговорили брутальне порушення прав людини на Донбасі та в окупованому Криму і звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону в питаннях звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць," – заявив він.

Яку повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та твердої позиції збереження санкцій проти РФ.