П.Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію в питаннях звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Фінляндії Саулі Нііністьо з проханням посилити тиск на Росію в питаннях звільнення українських заручників з окупованих територій та з РФ. Про це П.Порошенко заявив на брифінгу за підсумками зустрічі в Гельсінкі, передає УНН.
"Ми обговорили брутальне порушення прав людини на Донбасі та в окупованому Криму і звернувся до пана президента з проханням посилити тиск на російську сторону в питаннях звільнення українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць," – заявив він.
Яку повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та твердої позиції збереження санкцій проти РФ.