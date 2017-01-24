П.Порошенко попросил президента Финляндии усилить давление на Россию в вопросах освобождения заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Финляндии Саули Ниинисте с просьбой усилить давление на Россию в вопросах освобождения украинских заложников с оккупированных территорий и из РФ. Об этом П.Порошенко заявил на брифинге по итогам встречи в Хельсинки, передает УНН.
"Мы обсудили грубое нарушение прав человека на Донбассе и в оккупированном Крыму и обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросах освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем", - заявил он.
Какую сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил его за поддержку суверенитета Украины и твердую позицию сохранения санкций против РФ.