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П.Порошенко попросил президента Финляндии усилить давление на Россию в вопросах освобождения заложников

П.Порошенко попросил президента Финляндии усилить давление на Россию в вопросах освобождения заложников

Киев • УНН

 • 7500 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Финляндии Саули Ниинисте с просьбой усилить давление на Россию в вопросах освобождения украинских заложников с оккупированных территорий и из РФ. Об этом П.Порошенко заявил на брифинге по итогам встречи в Хельсинки, передает УНН.

"Мы обсудили грубое нарушение прав человека на Донбассе и в оккупированном Крыму и обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросах освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем", - заявил он.

Какую сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил его за поддержку суверенитета Украины и твердую позицию сохранения санкций против РФ.

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