П.Порошенко попросил президента Финляндии усилить давление на Россию в вопросах освобождения заложников

"Мы обсудили грубое нарушение прав человека на Донбассе и в оккупированном Крыму и обратился к господину президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросах освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем", - заявил он.

Какую сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил его за поддержку суверенитета Украины и твердую позицию сохранения санкций против РФ.