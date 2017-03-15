П.Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства депутатів, які мають кілька паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що в парламенті не буде народних депутатів з подвійним громадянством. Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Ситуація була доведена до абсурду — губернатор, народний депутат чи державний чиновник хизувався перед суспільством наявністю двох паспортів чи трьох, впевнений у власній безкарності. Я, як Президент, не збираюся з цим миритися”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, він робитиме все залежне від нього “щоб в українському парламенті були лише українські народні депутати з українським громадянством”.
Президент підкреслив, що це питання національної безпеки.
“Я буде робити все від мене залежне, щоб таких людей (з подвійним громадянством, які беруть участь у прийнятті державних рішень — ред.) позбавляти українського громадянства. Позбавившись українського громадянства вони втратять право бути народними депутатами, державними чиновниками, губернаторами”, — сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що відповідальність за наявність кількох громадянств у народних депутатів ніхто не несе.