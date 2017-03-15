П.Порошенко пообещал лишать гражданства депутатов, которые имеют несколько паспортов

"Ситуация была доведена до абсурда - губернатор, народный депутат или государственный чиновник хвастался перед обществом наличием двух паспортов или трех, уверенный в собственной безнаказанности. Я, как Президент, не собираюсь с этим мириться", - сказал П.Порошенко.

По его словам, он будет делать все от него зависящее, "чтобы в украинском парламенте были только украинские народные депутаты с украинским гражданством".

Президент подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности.

"Я будет делать все от меня зависящее, чтобы таких людей (с двойным гражданством, которые участвуют в принятии государственных решений - ред.) лишать украинского гражданства. Лишившись украинского гражданства они потеряют право быть народными депутатами, государственными чиновниками, губернаторами", - сказал П.Порошенко.

Напомним, глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что ответственность за наличие нескольких гражданств у народных депутатов никто не несет.