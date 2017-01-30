П.Порошенко поінформував голову бундестагу про загострення ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Німеччини поінформував президента бундестагу Норберта Ламмерта про загострення ситуації на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Глава держави поінформував про загострення ситуації на Донбасі, а також триваючу гібридну агресію з боку Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у цьому контексті співрозмовники відзначили важливість збереження єдності та солідарності для ефективної відповіді на існуючі загрози для миру та безпеки.
Крім того, П.Порошенко висловив вдячність за тверду позицію Н.Ламмерта на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та рішучого невизнання анексії Росією Криму.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.